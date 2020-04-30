ناصرالقصبي وفريق "مخرج 7" يخضعون لتحليل "كورونا".. هذه النتيجة

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

كشف الفنان السعودي ناصر القصبي أنه خضع وفريق عمل مسلسل "مخرج 7" لتحليل فيروس "كورونا"، وجاءت النتيجة سلبية، لافتا أنهم خضعوا للحجر بعد عودتهم من دبي.

وكتب القصبي على حسابه على موقع "تويتر" تغريدة شرح فيها ما حدث: "قبل اسبوع وصلنا للرياض أنا وزملائي الممثلين في (مخرج ٧) وعددنا ١٣.. الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر".

وأضاف: "الإجراءات الصارمة في مطار الرياض وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر.. تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دوريه أمن إلى الفندق، في الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك". موضحاً أنهم خرجوا من الحجر الصحي بعد أن كشف تحليل فيروس "كورونا" الذي خلوهم من المرض، وقال: "اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد ان جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله.. في الطريق إلى البيت.. ما أحلى الرجوع اليه".

ويشارك في بطولة "مخرج 7" إلى جانب ناصر القصبي، كل من راشد الشمران، وحبيب الحبيب، وأسيل عمران، وإلهام علي، وريماس منصور، وزيد السويداء، وهبة الحسين، وعلي الحميدي، وخالد فراج، وغيرهم.

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