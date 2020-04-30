محمد عادل إمام يوضح حقيقة سلاحه في "الاختيار"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أوضح الفنان محمد عادل إمام أن الصورة التي انتشرت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يمسك بالسلاح ويستعد لإطلاق النار دون ان يسحب سدة الأمان وأثارت جدلاً واسعا، لم تعرض ضمن مسلسل "الاختيار"

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لكل اللي بيسألوا عن سقاطة الأمان أو نوع السلاح، دي صورة من التدريبات على المشهد ومش موجودة في المسلسل.. انتو كبرتوا الموضوع ليه".

ونشر إمام صورة له من أحداث مسلسل "الاختيار" الذي قام فيه بدور الشهيد ملازم أول مهندس احتياط هيثم فتحي، وعلق عليها قائلاً: "أنا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل، رحم الله شهداء الوطن".

كذلك نشر مخرج العمل بيتر ميمي توضيح عبر حسابه على "تويتر" ذكر فيه ان الصورة من البروفات وغير موجودة في الحلقة الخامسة، داعيا الجمهور لتحري الدقة.

وأشاد المشاهدون بالعمل وما يقدمه من بطولات رجال القوات المسلحة، من خلال أحداثًا حقيقة لقصة البطل الشهيد أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.

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