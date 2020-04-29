مستشفى أمراض عقلية يطالب برامز جلال لإجراء فحوصات أساسية

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

طالب مشفى للأمراض العقلية في مصر بإيداع الفنان المصري رامز جلال المشفى لحين التأكد من سلامته العقلية، بعد إجراء مجموعة من الفحوصات الاساسية.

وأصدرمستشفى الصحة النفسية بمصر التابع لوزارة الصحة، بيان اوضح فيه إنه طالب النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحقيق عاجل وتدخُّل فوري لوقف عرض البرنامج، مضيفاً أن "البرنامج يسيء للمجتمع المصري والصحة النفسية له، ويحمل كثيراً من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بآلامهم". وأضاف المشفى: "اسم البرنامج "رامز مجنون رسمي" لكنه يزيد من وصمة المرض النفسي، ويسيء للمرضى".

وفي أول رد رسمي قرر طارق سعدة نقيب الإعلاميين المصريين منع ظهور جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقال بيان النقابة إن المنع أتى بعد الاطلاع على الدستور المصري فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها، ووفقاً لميثاق الإعلاميين وحيث أن جلال يقدم برنامجاً على قناة موجهة للمجتمع المصري (أم بي سي مصر) وتبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام".

لم يصدر عن الفنان رامز جلال أي تعليق فوري، غير أن حساب الفنان المصري الموثق على "تويتر" يحمل يومياً مئات الإشادات بالبرنامج وبالضيوف، معتبرين إياه أفضل برنامج مقالب ساخرٍ هذا العام، ويثير الفرحة بين متابعيه.

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