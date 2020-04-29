صورة ابن "سوبرمان" المحرجة انتشرت في العالم.. مراسل صحافي "من دون بنطال"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

وجد مراسل قناة أميركية شهيرة نفسه في موقف محرج وطريف بعد أن اكتشف أنه ظهر في بث حي من دون أن يكون مرتديا بنطاله. وانتشرت صورة على نطاق عالمي ببكصير من السخرية والتندر.

وبحسب وسائل إعلام أميركية ظهر المراسل ويل رييف، في البرنامج الشهير "صباح الخير أميركا" على قناة "إيه بي سي" للحديث عن الصيدليات التي تستخدم طائرات من دون طيار لتقديم الوصفات الطبية للمرضى في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم ينتبه رييف، وهو نجل الممثل الشهير كريستوفر رييف الذي اشتهر بدور "سوبرمان"، والذي كان يتحدث من المنزل ويرتدي سترة أنيقة أن كاميرته ستخدعه وستكشف أنه لم يكن يرتدي سروالا، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة لاحقا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحقا رد رييف على بعض تلك التعليقات بروح رياضية منوها إلى أنه كان يرتدي سروالا قصيرا اثناء ظهوره في بث حي من منزله.

وكان ذلك على ما يبدو ردا على تغريدات تطلب منه ارتداء بنطال في المرات المقبلة، كما أردف مازحا بأنه لن يحصل على وظيفة في الأجل القريب بعد ذلك الموقف الذي وضع نفسه فيه.

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