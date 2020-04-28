" أم بي سي" تدافع عن "مجنون رسمي" : لدينا موافقات من جميع الضيوف

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

تدخلت مجموعة " أم بي سي" في قضة برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُبَث على شاشتها بعد الجدل والاستياء الكبير الذي اثاره البرنامج خلال الساعات الماضية. وأوضح مصدر موثوق في المجموعة أن برنامج رامز مجنون رسمي من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.

وأشار المصدر إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، مؤكداً بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وجدّدت المجموعة احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.

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