بيل غيتس : 40 مليار دولار ستخصص لمكافحة "كورونا"

المصدر: واشنطن-د ب أ

ذكر الملياردير الأميركي بيل غيتس، أن مؤسسته الخيرية ستركز كل مواردها على مكافحة فيروس كورونا. وأوضح جيتس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن مؤسسة "بيل آند ميليندا غيتس" التي لديها ما لا يقل عن 40 مليار دولار تحت تصرفها، ستولي "اهتماما كاملا" بالجائحة التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف شخص وتسببت في اضطراب الاقتصادات حول العالم. وأضاف غيتس أن تلك الجائحة يمكن أن تُكّبد الاقتصاد العالمي "عشرات التريليونات من الدولارات".

وفي الوقت ذاته ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تلك المؤسسة أسهمت بـ 250 مليون دولار للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا ، وتعيد تنظيم وتوجيه أهداف وحدات أخرى مخصصة لمكافحة أمراض أخرى لتنضم إلى المعركة ضد جائحة كورونا.

كما دافع جيتس عن منظمة الصحة العالمية في وجه الاتهامات التي وجهها لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال غيتس: "منظمة الصحة العالمية مهمة جدا جدا بشكل واضح وينبغي أن تحظى حقا بدعم إضافي لدورها أثناء الجائحة".

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