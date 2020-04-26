رواد "التواصل الاجتماعي" يسخرون من طفل دينا الشربيني: "ممكن ييجي يتسحر معنا"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الطفل الذي انجبته وظهرت تحمله في المشهد التالي للولادة، حيث ظهر بحجم أكبر من المعتاد لطفل من المفروض أن عمره لا يزيد عن ساعات، وسخر رواد وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الغلطة، فقال بعضهم: "الطفل ده ممكن ييجي يتسحر معنا".

كذلك علق البعض على اختيار اسم "رقية" للشخصية التي تؤديها الشربيني في المسلسل، وهو نفس اسم والده الفنان عمرو دياب، متسائلين إذا كان الاختيار صدفة أو مقصود.