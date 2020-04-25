بلاغ رسمي ضد رامز جلال : بماذا يختلف عن فتاة "تيك توك"؟

المصدر: متابعة الامارات اليوم

تقدم المحامٍي المصري عمرو عبد السلام، ببلاغ رسمي ضد الفنان رامز جلال، للنائب العام، بسبب برنامجه الذي يقدمه هذا العام عبر فضائية "إم بي سي مصر"، والذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي".

وطالب المحامي عمرو عبد السلام النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الاستعلامات بمنع إذاعة مثل هذه الأعمال من خلال الأقمار الصناعية المصرية التي تستأجرها القنوات الفضائية المنتجة لها .

وقال عبد السلام، في بيان له، إن هذه النوعية من البرامج تحرض على العنف ولا تقل خطرا وجسامة عن تطبيقات "التيك توك" التي تحرض على الفسق والفجور فكلاهما بداية الشرر لنشر الجريمة وتعريض المجتمع لخطر الانهيار، ولهذا فإن لايختلف عن قضية فتاة " تيك توك".

وأشار إلى أن جرائم التحريض على العنف لا تقل جسامة عن جرائم التحريض على الفسق والفجور وتهديد قيم المجتمع المصري، وأنه في الآونة الأخيرة قد تفشت في المجتمع المصري هذه الجرائم وقد بدأت الدولة المصرية ملاحقة مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية، كما حدث مع فتاة "تيك توك" وغيرها ممن يحرضون الغير على ارتكاب الجرائم. وذكر أن مثل هذه البرامج تفتقر إلى أبسط المعايير المهنية والفنية وتحرض على أعمال العنف خاصة أنها تخاطب فئات عمرية مختلفة ما بين الأطفال والشباب الذين قد يستهويهم تقليد مثل تلك المقالب مع الآخرين، ما قد يهدد حياة وأرواح الغير وهو ما يؤدي إلى شيوع مفاهيم انتشار العنف المجتمعي بين القصر والشباب.

وجاء التحرك القانوني ضد رامز، بعد ظهوره في أول حلقة للبرنامج بظهور مواطنته الفنانة غادة عادل، وإجبارها على مدحه، واستخدام أجهزة وأدوات لإرهابها، إلى جانب بعض التصرفات الأخرى خلال الحلقة التي أبكت غادة بسبب ما حدث لها.