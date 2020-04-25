أيمن رضا :عبد المنعم عمايري"صايع وضايع".. والأخير يرد: عيوبك كثيرة

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أثار الفنان السوري أيمن رضا غضب مواطنه الفنان عبد المنعم عمايري بعد ان وصفه ب"صايع وضايع" وطالبه بالاهتمام بصحته، خلال رده على سؤال للإعلامي اللبناني هشام حداد في برنامج "راحت علينا" على قناة لنا الفضائية حول من الفنان الذي يصفه بصايع وضايع.

وجاء رد عمايري قاسيا على رضا، حيث نشر بوست على صفحته على "فيسبوك" قال فيه: "شكرا لأنك طلبت مني حافظ على صحتي وأنا بدوري كأستاذ جامعي مخرج أهم الممثلين بطلب منك تحافظ على مركزك لأنو كلامك بالحلقة غير موزون زي رقصك..وكم فيك من عيب.. وعم تعيب الناس..جمع الأقزام حولك لتبدو أطول.. نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريخنا"!.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانين متهمين رضا بمحاولته استفزاز زملائه من الفنانين السوريين للفت الانتباه والخلط بين العفوية والاستفزاز، كما وصفوا رد عمايري بالقوي والعنيف. معتبرين أن مثل هذه الخناقات غير شائعة بين الفنانين السوريين لابتعادهم عن وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بالفنانين المصريين واللبنانيين.