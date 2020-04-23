وليام وميدلتون ينشران صورا لأصغر أولادهما.. قوس قزح من أجل بريطانيا

المصدر: لندن -رويترز

نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون صورا لابنهما الأصغر الأمير لويس وهو يرسم قوس قزح فيما اعتبر رمزا للأمل في بريطانيا وسط أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. ونشرت الصور بمناسبة عيد ميلاده الثاني.

وتظهر الصور الخمس المنشورة للابن الثالث لدوق ودوقة كمبردج، الأمير ويديه ملطختين بالألوان وهو يرسم قوس قزح مثل العديد من الأطفال في بريطانيا الذين رسموا لوحات مشابهة ووضعوها على نوافذ منازلهم.

وقال قصر كينسينجتون إن جميع الصور التقطتها كيت هذا الشهر في منزلهم في شرق إنجلترا الذي يقيمون به أثناء فترة العزل العام بسبب تفشي كورونا.

والأمير الصغير لويس هو الخامس في الترتيب لارتقاء عرش إنجلترا وله شقيق يبلغ من العمر ستة أعوام هو الأمير جورج وشقيقة عمرها أربعة أعوام هي الأميرة تشارلوت. ونشرت الأسرة تسجيلا مصورا للأطفال الثلاثة الشهر الماضي وهم يصفقون تكريما للعاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع كشفت كيت أن أطفالها يتلقون دروسهم في المنزل وأنها لم تسمح لهم بعطلة في عيد القيامة.ويأتي الاحتفال بعيد ميلاد لويس بعد أيام من احتفال جدته الكبرى الملكة إليزابيث ببلوغها 94 عاما.

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