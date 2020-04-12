بالفيديو.. جورج وسوف في أول ظهور بعد وفاة والدته: «كورونا مصيبة انضبوا بالبيت»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

في أول ظهور لـ«سلطان الطرب»، منذ رحيل والدته، أطلّ المطرب جورج وسوف على جمهوره، برسالة تحذير، كي ينتبه الجميع إلى مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو وديع في مقطع فيديو قصير نشره على حسابه بموقع تويتر أمس السبت: «يا جماعة الخير، احنا بوضع كتير كتير صعب»، محذراً من الفيروس الصغير «الذي هلك البشر» واصفاً إياه بالمصيبة الكبيرة.

وطالب جمهوره بأن يلازموا منازلهم، كما صنع هو في بيته بالضيعة بكفرون (محافظة طرطوس سورية)، وإذا كان هناك شيء ضروري فيمكن شراؤه أونلاين، آملاً بأن يخلص الكون قريباً من هذا الفيروس، ويلتقي بالجميع على خير.

