رغم «كورونا»..غيث الإماراتي يبدأ سعادة جديدة في «قلبي اطمأن»

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

من جديد يعود الشاب الإماراتي غيث ليبدأ سعادة جديدة، ويمد يد العون والمساعدة لأناس محتاجين، حاملاً شعار «الناس للناس» من خلال برنامج «قلبي اطمأن» الذي يعرض على قناة أبوظبي، ضمن الدورة البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك.

ونشرت صفحة تحمل عنوان «قلبي اطمأن»، على موقع «تويتر»، صورة لغيث وهو يقف على قمة أحد الجبال حاملاً حقيبته التي اشتهر بها ومولياً ظهره للكاميرا، كما اعتاد أن يظهر في البرنامج، مع تغريدة حملت دعوة للجميع للالتزام بالبقاء في البيوت، وجاء فيها: «بحمد الله استطعنا أن ننتهي من تصوير الموسم الثالث بسلام.. نتمنى للجميع السلامة.. #خليك في البيت».

ولاقت التغريدة ترحيباً واسعاً من جمهور البرنامج الذي عبر عن سعادته بعودة «قلب اطمأن» وعدم تأثره بالأوضاع الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما فرضه من توقف حركة الطيران حول العالم، خصوصاً أن تصويره في العادة يشمل دولاً عدة. واعتبر أن الظروف الحالية تزيد من الحاجة للبرنامج، نظراً لتزايد أعداد المتضررين من انتشار فيروس كورونا.