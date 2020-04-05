فنانة عراقية تردّ على حياة الفهد: تمنّي الخير لكل الناس

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

لم يهدأ بعد أثر تصريحات الفنانة القديرة حياة الفهد الأخيرة، إذ دخلت على خطّ الأزمة فنانة عراقية، معاتبةً «سيدة الشاشة الخليجية»: «أنت قيمة كبيرة، وبمقام وزير»، ولا ينبغي أن يخرج منك هكذا كلام.

وقالت الفنانة نادية العراقية، رداً على مطالبة حياة الفهد بترحيل العمالة الوافدة والمصابين بفيروس كورونا إلى بلدانهم، وذلك في أحد البرامج التلفزيونية الكويتية نهاية الأسبوع الماضي: أنت فنانة قديرة، وفي مقام (سيدة الشاشة العربية) السيدة فاتن حمامة، فهل تعتقدين لو أنها كانت على قيد الحياة كانت ستتخذ نفس موقفك.. وهل كنت سترضين عن كلامها؟.

وأضافت ربما خوفك على بلدك ومن العدوى، جعلك تحكين هكذا «لكن انفعالك استفزنا، كنت تحكين بنوع من العنصرية وشيء من الكُره، كان ممكن تقولين كلامك بصيغة طيبة، تفهمين الناس قصدك، أنت بهذا التصرف خسرت قاعدة كبيرة في الوطن العربي».

وتابعت الفنانة نادية العراقية (اسمها الأصلي فاتن فتحي) في مقطع فيديو قصير، نشرته مؤخراً، مخاطبةً حياة الفهد: «أنت قيمة كبيرة.. لو كان إنساناً عادياً لقلنا لا يعمّم كلامه، ولكن لك ثقلك.. مثلك مثل أي وزير، فنانة معروفة، وكان ينبغي ألا تسيئ لأحد».

ووجهت الفنانة العراقية مناشدةً لحياة الفهد: «أتمنّى تعودين لصوابك، أنت كأم أكلمك، وكأخت عزيزة، وكفنانة قديرة كبيرة، لا تعتذري لكن تمنّي الخير لكل الناس... هذه رسالتي لك، وأنا مصدومة جداً بكلامك والمفروض بسم الله الرحمن الرحيم: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).. المفروض أن نكون يداً واحدة، ضد هذا البلاء» على حد تعبيرها.

يشار إلى أن الممثلة العراقية فاتن فتحي، باتت تعرف بلقب نادية العراقية في الوسط الفني، بعد انتقالها منذ عام 1997 للعيش مع زوجها وأبنائها الثلاثة للعيش في مصر، وشاركت في أعمال مسرحية عدة في العراق قبل هذه المرحلة، وأطلت في العديد في كثير من الأفلام والمسلسلات، مؤدية أدواراً ومشاهد كوميدية خفيفة الظل، ونجحت في خلق كاريزما خاصة لها، باتقان شديد للهجة المصرية، حتى إن جمهوراً كبيراً لا يعرف أنها عراقية.

