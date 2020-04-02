بالفيديو.. إدوارد وعائلته يغنّون من البيت «انت اخترت إيه»

المصدر: متابعة - حسين أبو السباع

ظهر الفنان المصري إدوارد على حسابه الشخصي في «تويتر» بأغنية «انت اخترت ايه»، مشاركا الغناء والعزف على الطبلة مع ابنته ماري التي غنت وعزفت على آلة الاورج وابنه ماركو، وهو يعزف على الجيتار.

ولاقت الأغنية الخفيفة إعجاب كثيرين من متابعي الفنان ومعجبيه.

وجاء ضمن التعليقات آراء اعتبرت أن إدوارد يجدد فكرة فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها الفنان سمير غانك والراحلين جورج سيدهم والضيف أحمد.

أغنية «انت اخترت ايه»، جاءت لتعبر عن حالة مختلف سلوك أفراد الأسرة في ليالي الحظر في البيوت، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. ولم يشر إدوارد إلى مؤلف أو ملحن الأغنية.