يسرا اللوزي خائفة من الولادة في زمن «الكورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت النجمة المصرية يسرا اللوزي جمهورها مخاوفها من الولادة في ظل الظروف الراهنة، داعية متابعاتها الحوامل - بشكل خاص - إلى مشاركتها أفكارهن حول هذا الموضوع.

ونشرت يسرا، أمس الثلاثاء، فيديو عبر حسابها على «انستغرام»، بدت فيه بدون ماكياج وبوجه يبدو عليها التعب، قائلة: «يارب تكونوا بخير ويا ريت الناس ميخرجوش الفترة دي، أنا بس سؤالي الأهم لزميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا يا ترى بيعملوا إيه وقلقانين من إيه، ومتخيلين إيه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفى في ظل الفيروس الجميل ده، حبيت أشاركم مخاوفي وأشوف حاسين بإيه».

وفور نشرها الفيديو، وجدت يسرا اللوزي الكثير من الدعم من العديد من الفنانين، منهم آيتن عامر وكندة علوش وريهام عبدالغفور وإيمان العاصي وأحمد رزق وأحمد داوود ومها أحمد. كما نصحتها طبيبة من متابعاتها باختيار مستشفى متخصصة في الولادة فقط.