الانتقادات كانت على حق.. زوجة إدريس ألبا تعلن إصابتها بالفيروس

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

كشفت سابرينا ألبا، زوجة الممثل الشهير إدريس ألبا، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما أعلن زوجها في وقت سابق إصابته بالفيروس الذي أصبح وباء عالمياً.

وكانت سابرينا قد تعرضت لانتقادات لظهورها بجانب زوجها أثناء إعلان إصابته بالفيروس، ما قد يعرضها للإصابة بالمرض.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن سبرينا القول مدافعه عن قرارها البقاء بجانب زوجها: «أردت أن أكون بجانبه، لقد شعرت بغريزة الزوجة بأن علي رعايته».

بينما ذكرت سبرينا في حوار مع الإعلامية الشهير أوبرا وينفري، عبر برنامج أطلقته أوبرا على الإنترنت أمس السبت: «لقد اكتشفت أنني مصابة بفيروس كورونا».

فيما قال إدريس (47 عاماً) «إنني لم أعان من أي أعراض كبيرة، وأشعر إنني على ما يرام.. أنه أمر مقلق أنه يمكن أن يكون هناك أشخاص حاملون للفيروس ويبدون على ما يرام، ويمكن أن ينقلوا المرض بسهولة».

وأكدت سبرينا أنها لا تشعر بأي أعراض حتى الآن.

وأوضح الزوجان أنهما يقضيان وقت الحجر الصحي في لعب الألعاب الإلكترونية والشطرنج.