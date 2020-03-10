«كورونا» يؤجل أولى جلسات محاكمة زوج نانسي عجرم

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ذكر مكتب المحامي أشرف الموسوي، أحد المتابعين لقضية زوج نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، أنه تم تأجيل الجلسة القضائية، التي كان من المقرر إقامتها صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء تأجيل القضية التي يتهم فيها الهاشم بقتل الشاب السوري محمد الموسى قبل أكثر من شهرين، بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن جثمان محمد الموسى ووري الثري أمس الاثنين في بلده سورية، بعد أكثر من شهرين من مقتله على يد الهاشم فيما قيل إنها محاولة اقتحام لفيلا زوج الفنانة نانسي عجرم.