بسبب "كورونا".. أحلام تعلن إلغاء حفلها في السعودية

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

أعلنت الفنانة أحلام، إلغاء حفلها الغنائي الذي كان مقررا مع الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي في الـ6 من مارس الجاري بالسعودية، ضمن مهرجان "سمرات الثمامة"، وقالت أحلام في منشور لها عبر حسابها على "تويتر": "تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا إلى رياض العز".

وكانت شركة "روتانا" قد نشرت بياناً في وقت سابق أعلنت فيه عن تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتا، تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة العربية السعودية، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.