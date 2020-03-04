فنانة مشهورة تنفي إصابتها بـ"كورونا"

المصدر: متابعة: ماهر الخطيب

أكدت الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، عدم إصابتها بمرض السرطان أو فيروس "كورونا"، بعد أن طلبت من متابعيها على حسابها في موقع "فيس بوك" الدعاء لها، إثر نشرها صورة لنصف وجهها تظهر تورمه الشديد، ما أثار موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت الفنانة المشهورة مرضها بـ"الغريب"، مشيرة إلى أن طبيبها لم يتمكن من تشخيص حالتها في البداية.

جاء ذلك فى أول ظهور لسيف النصر بعد تورم وجهها، في فيديو شاركت فيه متابعيها على حسابها في "فيس بوك"، مؤكدة أن الورم بدأ بالتراجع نتيجة العلاج الذي تأخذه، وأن حالتها أصبحت أفضل.

وكشفت سيف النصر أن السبب الرئيس وراء تورم وجهها كان تعرضها للدغة حشرة أثناء تصوير مشاهد من مسلسلها الجديد "ولاد إمبابة" في مكان زراعي، كما أشارت إلى سبب آخر للتورم هو ظهور "خراج" تحت ضرسها.

وقالت إن الطبيب اكتشف ذلك بعد ظهور مكان لدغة الحشرة، لافتة إلى أن بشرتها الحساسة جعلت الأمر يبدو كما ظهر في الصورة التي نشرتها.