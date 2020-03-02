جاكي شان ينفي إصابته بـ "كورونا" ووضعه في الحجر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفى الممثل الصيني جاكي شان إصابته بفيروس "كورونا"، مؤكدا، في رده على الشائعات التي ترددت حول إصابته بالفيروس، أنه بصحة جيدة للغاية ولم يتم احتجازه في الحجر الصحي كما تم ترويجه.

وأوضح شان، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "شكراً على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة وآمنة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتي، أرجوكم لا تقلقوا أنا لست في الحجر الصحي".

وجاء هذا التعليق رداً على ما تم تداوله من شائعات توحي بوضعه في الحجر الصحي نتيجة لإصابته بالفيروس بعد أن شوهد بجانب ضابط في هونغ كونغ.

وكان الممثل الصيني، قد أعلن في 9 فبراير الماضي، تقديم مكافأة بمبلغ مليون يوان (197 ألف دولار) لمن يخترع لقاحاً لفيروس "كورونا"، تعبيرا عن إيمانه بالدور المحوري الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا في مكافحة الفيروس. وأضاف في تدوينه: "أنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل في أن يتم إيجاد العلاج قريباً، وأيا كان مخترع اللقاح، شخصاً أو منظمة، أود منحه تعبيراً عن شكري مليون يوان".