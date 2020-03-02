عادل إمام: عاوزين تموتوني ليه

المصدر: متابعة إيناس محيسن

عبر الفنان عادل إمام عن استيائه من شائعات وفاته التي تتردد من وقت لآخر، مؤكداً أنه بخير وكل ما يعاني منه هو نزلة برد فقط.

وقال الفنان الملقب بـ "الزعيم" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال حلقة مساء أمس الأحد، من برنامج "الحكاية" الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر": "عاوزني أموت ليه..أنا في بيتي أقرأ الصحف وأحل الكلمات المتقاطعة التي اعتد على حلها".

مشيرا إلى أنه انتهى من تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" الذي سيعرض في رمضان المقبل.

وجاءت هذه المداخلة بعد الشائعات التي انتشرت حول صحة إمام، خاصة بعد تغيبه عن عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وعن حفل تكريمه من المركز الكاثوليكي في القاهرة.