شيرين تكشف سر زيادة وزنها.. ليست حامل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أن سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة تعود إلى إجرائها جراحة لاستئصال تليف كبير الحجم على الرحم، وهو ما جعلها تبدو مثل الحامل.

وأوضحت خلال مقابلة لها عبر برنامج "ذا انسايدر بالعربي" الذي يُعرض على شاشة "دبي"، أن حجم التليف كان كبيراً وهو ما استدعى إزالته بجراحة كبيرة تشبه الولادة القيصرية.

لافتة إلى أنها تتناول كذلك أدوية تؤدي إلى حبس المياه في الجسم وهو ما تسبب في زيادة وزنها بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وتخضع حاليا لجلسات مساج، كما تتبع على نظام غذائي من أجل عودتها لوزنها الطبيعي.

وأشارت شيرين أنها رغم ذلك سعيدة ولا تشعر بالضيق، وتواصل ممارسة عملها وإحياء الحفلات دون الاهتمام بما يقال عنها.

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات عن حمل شيرين في طفلها الأول من زوجها المطرب والملحن حسام حبيب وهو ما تم نفيه.