جوني ديب يقاضي صحيفة "ذا صن" البريطانية بتهمة التشهير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قرر نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" أو "بايرتس أوف ذا كاريبيان" مقاضاة مؤسسة نيوز جروب نيوزبيبرز التي تنشر صحيفة (ذا صن)، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه "رجل يضرب زوجته".

وحضر الممثل الأميركي جوني ديب جلسة محكمة في لندن أمس ليستمع إلى دفع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا صن) البريطانية.

وحضر ديب 55 عاما، بنفسه أمام المحكمة العليا في اليوم الأول لنظر الدعوى قبل بدء المحاكمة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة نفسها في يوم 23 مارس آذار وتستمر أسبوعين.

وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج، وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم وكان ذلك عام 2016 وأنكرها ديب.