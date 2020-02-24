باسم سمرة في أول تعليق على تصريحات محمد رمضان: إيه الهبل ده

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في أول رد له على تعليق الفنان محمد رمضان على الفيديو الذي يجمعهما معا في أحد الأفراح الشعبية، دعا الفنان باسم سمرة رمضان لمناظرة فنية من خلال مشاركته بطولة فيلم روائي قصير مدته 10 دقائق ويكون فيه الحكم للجمهور، وتعود مكاسبه للخير.

وأعرب سمرة، خلال مداخلة هاتفية الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" مساء أمس، عن استيائه من تصريحات رمضان على الفيديو والتي قال فيها: "باسم مكانش في وعيه، ولو كان في وعيه إيدي الشمال جاهزة". مؤكداً أنه لا يقبل التقليل منه.

وقال باسم في المداخلة: "محمد رمضان مثل معي من قبل في مسلسل "هالة والمستخبي"، في دور أخي الصغير، وأنا بحبه بس معرفش شيطانه سايقه.. كنت محتضنه، بس معرفش أيه الكلام الأهبل اللي بيقوله، ما تصحى لنفسك يابنى.. لو بتقول إنك نبمر1، أنا هوريك، ومحدش يطلع على التلفزيون يشتمني او يقل منى خصوصا لما يكون عيل صغير."