بعد أزمة محمد رمضان.. الطيار المفصول يظهر مع عمرو دياب ودينا الشربيني

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف للأبد، بسبب أزمة الفنان محمد رمضان، وهو بصحبة الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني.

وحسب صحيفة الوطن المصرية، ظهر «أبو اليسر» في الصورة، وهو بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني، خلال إحدى الرحلات، خارج كابينة القيادة.

وكانت سلطة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام، كما تقدم الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة الطيران الخاصة باستقالته، عقب الواقعة مباشرة.

وكانت سلطة الطيران المدني جددت إعلانها توقيع العقوبة، على الطيار أشرف أبواليسر ومساعده، مشددة أن العقوبة صدرت بعد تحقيقات موسعة، واحتراما للقانون.