هذه أرباح حسن شاكوش من «بنت الجيران»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد تصدّر المغني الشعبي حسن شاكوش للترند على وسائل التواصل الاجتماعي عقب وصول أغنية «بنت الجيران» للمرتبة الثانية على موقع «ساوند كلاود» العالمي، اهتمت تقارير عدة بالبحث عن الفنان من قناته عبر «يوتيوب»، مشيرة إلى أن عدد متابعي القناة وصل إلى مليون ونصف المليون متابع، بينما تخطت عدد المشاهدات الاجمالية للقناة 213 مليون مشاهدة، منها أكثر من 87 مليوناً لأغنية «بنت الجيران» وحدها.

وبحسب موقع «ريندر فورست»، يدفع «يوتيوب» لأصحاب القنوات في مصر 83 دولاراً (نحو 1300 جنيهاً مصري) لكل مليون مشاهدة، وبذلك يكون حسن شاكوش قد حصل على ما يقارب 300 ألف جنيه من قناته.

لكن يظل الفنان محمد رمضان هو الأعلى متابعة على «يوتيوب»، إذ تحظى قناته بستة ملايين متابع، ويبلغ رصيد مشاهدات القناة ما يقارب ملياري مشاهدة منذ إطلاقها في 2014.

