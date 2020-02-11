ناهد السباعي تثير الجدل بفستان «الكوفرتة» في مهرجان أفلام المرأة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أثارت إطلالة الفنانة المصرية ناهد السباعي في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي انطلق مساء أمس الإثنين بمدينة أسوان في أقصى جنوب مصر، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت الفنانة على السجادة الحمراء للمهرجان فستاناً من تصميم مهند كوجاك، مستوحى من «الكوفرتة»، وهو نوع من الأغطية مصنوع من القطن، ومنتشر في البيوت المصرية، واشتهرت بتصنيعه مصانع غزل المحلة بدلتا مصر منذ ستينات القرن الماضي. ونشرت السباعي فيديو عبر حسابها على «انستغرام» استعرضت فيه فستانها قائلة: «عجبتكم كوفرتتي».

وانتقد كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفستان، إذ اعتبر البعض انه محاولة «أوفر» للفت الأنظار، بينما أطلق آخرون تعليقات من نوعية «كوفرتة جدتي بقت موضة»، و«من البرد أخدت الكوفرتة معاها».. وغيرها من التعليقات.

من جانبها، قالت ناهد السباعي إن مهند كوجاك مصمم عبقري لأنه يستطيع صناعة أشياء رائعة من مواد بسيطة.

وكان المصمم الشاب قد أطلق، في وقت سابق، مجموعة من التصميمات المستوحاة من «الكوفرتة» تكريماً لجدته.