نجمة "ذا فويس" بعد خلعها الحجاب: "لست داعية والفن والحجاب لا يجتمعان"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أوضحت الفنانة السورية بتول بني، نجمة برنامج المسابقات "ذا فويس" في الموسم الرابع، أن خلعها الحجاب بعد نهاية مشاركتها في البرنامج، جاء بقرار شخصي منها، معتبرة أن الفن والحجاب لا يجتمعان.

وقالت بني، التي اطلقت عدة أغان منها أغنية "يا ناجح"، خلال استضافتها في برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "خلع الحجاب قرار شخصي، ومينفعش فن مع حجاب، وصعب أوصل للشيء اللي قررت أوصله مع الحجاب".

موضحة أنها تريد أن توصل صوتها للعالم، وأن شخصيتها لن تتغير بعد خلع الحجاب. وأضافت: "أنا لست داعية إسلامية، بل مطربة، وأتمنى من الله أن يهديني، وأحترم الحجاب كثيراً".