يسرا تتألق بإطلالة فرعونية و"كف" في حفل الأوسكار

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تألقت الفنانة المصرية يسرا على السجادة الحمراء خلال النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، بإطلالة فرعونية أنيقة، حيث اختارت فستان من مجموعة المصمم العالمي زهير مراد الجديدة والمستوحاة من الحضارةالفرعونية>

وجمع الفستان بين اللونين الأبيض والذهبي، كما ارتدت معه قلادة ذهبية عبارة عن "كف" وهي رمز للحماية من الحسد في الثقافة الشعبية المصرية.

ولاقت اطلالة يسرا، احتفاء واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بها واصفين الفنانة يسرا بأنها "ملكة متوجة".

وكانت أكاديمية فنون وعلوم السينما قد اختارت 842 عضوا من 59 دولة، للمشاركة ضمن لجنة التحكيم، ومن بين الاختيارات الفنانة يسرا والمخرج عمرو سلامة والمنتج محمد حفظي من مصر.