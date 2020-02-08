وسط اتهامات بالإساءة لمغربيات.. وقفة احتجاجية ضد دنيا بطمة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بالتنسيق مع بعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية، أمس، وقفة احتجاجية في محيط المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية، ضد المتهمين في قضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي» الذي تورط فيه اسم الفنانة دنيا بطمة.

وأعربت مشاركات في الوقفة الاجتجاجية عن رفضهن بعض التدخلات التي تجري في القضية لصالح المتهمين، بحسب مواقع إعلامية عربية، متهمات بطمة بالإساءة لسمعة المغربيات.

يذكر أن دنيا بطمة تنتظر موعد محاكمتها في 10 فبراير الجاري مع شقيقتها ابتسام، علماً بأنه تم إخلاء سبيلهما بناء على قرار إطلاق سراح مشروط مقابل غرامة مالية.