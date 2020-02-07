وفاة لينين الرملي.. صاحب «بخيت وعديلة» و«الإرهابي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توفي اليوم، الجمعة، الكاتب المصري لينين الرملي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 74 عاماً، بعد مسيرة طويلة في عالم الإبداع، قدم خلالها العديد من الأعمال البارزة منها مسرحيات: «الهمجي» و«انتهى الدرس يا غبي» و«تخاريف» وأفلام «الإرهابي» و«بخيت وعديلة» وغيرهما. ومن المسلسلات «هند والدكتور نعمان» و«مبروك جالك ولد».

ونعى العديد من الفنانين الكاتب الراحل عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنان محمد صبحي الذي شكل مع الرملي ثنائياً فنياً لفترة طويلة.

وكتب صبحي على صفحته على «فيس بوك»: «رحل اليوم زميل الدراسة وصديقي الغالي الذي كان ضلعاً عاماً في مسرحي والأعمال الفنية التي قمناها سويا.. أنت باق بأعمالك وفنك وفكرك».

يشار إلى أن الراحل لينين الرملي ولد في 18 أغسطس 1945 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية. ومن أشهر مسرحياته أيضاً ثلاثية «أهلا يا بكوات» و«وداعا يا بكوات» و«اضحك لما تموت».