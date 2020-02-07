«شاكوش مصر» يحتل المرتبة الثانية عالمياً بمهرجان «بنت الجيران»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تصدّر المطرب الشعبي المصري حسن شاكوش «الترند» على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن جاءت أغنيته «بنت الجيران» في المرتبة الثانية عالمياً على تطبيق «ساوند كلاود» بنسبة استماع فاقت 45 مليون مرة (تخطت اليوم الجمعة 46 مليوناً) متفوقة بذلك على أغنيات نجوم عالميين، وظهر ذلك بعد أن نشر الملياردير الأميركي ايلون ماسك، عبر حسابه على «تويتر» صورة لأكثر الأغاني رواجاً على «ساوند كلاود».

اللافت أيضاً أن أغنية أخرى تجمع بين شاكوش والمطرب الشعبي حمو بيكا وهي «شمس المجرة» ظهرت في القائمة واحتلت المرتبة السابعة بنسب استماع تقارب 10 ملايين مرة.

وكان صاحب «بنت الجيران»، الذي يلقب أيضاً بـ«شاكوش مصر»، قد احتفل منذ يومين بتخطي عدد مشتركي قناته على «يوتيوب» المليون مشترك، بينما حصلت «بنت الجيران» على 67 مليون مشاهدة حتى الآن على «يوتيوب».