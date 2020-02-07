الفنانة بشرى ترد من المستشفى: لست مصابة بـ«كورونا».. كفى شائعات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع تنامي شائعات تداولتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية، والتي أشارت الى إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها وعلقت على أزمتها الصحية من خلال صورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الخاص على «انستغرام».

ونشرت بشرى صورة لها من داخل المستشفى، وتحمل فيها باقة من الورود، وعلقت عليها، بالقول: «شكراً لكل الأصدقاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي. أنا الحمد لله بخير وتركت المستشفى بعد قضاء ثلاثة أيام، لأنني مريضة بحساسية موسمية لم تعالج بالشكل الصحيح، ما أدى إلى إصابتي بحساسية ربوية حادة وصعوبة في التنفس».

وردت بشرى على الشائعات التي طالت وضعها الصحي: «أرجو عدم نشر إشاعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعي لها.. أنا حالياً في المنزل أستكمل العلاج واحتاج الراحة طبقا لتعليمات الطبيب.. كفى شائعات».

وتفاعل مع بشرى عدد كبير من النجوم الذين تمنوا لها دوام الصحة والسلامة ومن بينهم كندة علوش، ومنة فضالي، وهيثم سعيد، وميساء مغربي وداليا مصطفى وغيرهم.