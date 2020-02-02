والد «ضحية» نجل أصالة ينفي تنازله مقابل مليون جنيه: لم أتقاضَ مليماً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

نفى شاكر عبدالهادي، والد الضحية الذي لقي مصرعه بعد أن صطدمته سيارة كان يقودها نجل الفنانة أصالة، خالد الذهبي، تقاضيه شيئاً مقابل التنازل عن اتهام ابن الفنانة السورية، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن المتسبب في الحادث نجل مطربة ولا يعرف من هي أصالة أصلاً.

وأضاف في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية أنه تنازل «لأنه مؤمن بالقضاء والقدر»، مشيراً إلى أنه بعد أن تلقى اتصالاً بوفاة نجله ذهب للمستشفى وتسلم الجثمان وتنازل عن القضية دون أن يحصل على أي مبالغ مالية من أي طرف، ولم يتقاض مليماً واحداً في مقابل التنازل عن اتهام نجل المطربة.

يشار إلى أنه قد انتشرت أخبار صباح اليوم الأحد عن حصول والد الضحية على تعويض مليون جنيه مقابل التنازل عن القضية، بعد نجاح مساعي محامي أصالة في عدم تحول القضية إلى القضاء، والمصالحة مع عائلة المتوفى.