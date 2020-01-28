عائشة بن أحمد تعود إلى تونس" بالحرقة"

المصدر: حياة الحرزي - دبي

بعد تجاربها الفنية الناجحة في الدراما والسينما المصرية، التي كان آخرها فيلم "الفلوس" إلى جانب النجم تامر حسني والنجمة المصرية زينة، وما تردد مؤخرا من أخبار حول خوضها تجربة سينمائية جديدة مع حسن الرداد، تنخرط عائشة بن أحمد في بطولة عمل درامي تونسي جديد سيعرض في موسم رمضان 2020.

ونقلت مصادر صحفية مطلعة في تونس، أن القناة الوطنية الأولى ستراهن في رمضان هذا العام على مسلسل جديد من إنتاج "شركة دي جي برو" التونسية والمخرج التونسي الأسعد الوسلاتي والسيناريست عماد الدين.

وتعالج قصة العمل، قضية تهم كل عائلة تونسية وهي الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على حياة ومستقبل الشبابن تحت عنوان "الطريق إلى الجنة" أو "الحرقة" ويتكون من 20 حلقة تجسد بطولتها عائشة بن أحمد، التي تسجل عودة مختلفة هذه المرة إلى مسقط رأسها تونس.

يذكر أن الممثلة التونسية، سبق أن خاضت في انطلاقة مشوارها تجارب فنية ودرامية ناجحة في تونس عبر مسلسلات عدة أبرزها "نجوم ليل" و"لأجل عيون كاترين" على شاشة التلفزيون الوطني التونسي في مسلسل الأسعد الوسلاتي، الذي قدم الموسم الرمضاني الماضي "المايسترو" مع درة، أحمد الحفيان، فتحي الهداوي وغانم الزرلي.