الجن "يتلبس" كريم عبد العزيز في "الفيل الأزرق"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أشار الفنان كريم عبد العزيز، إلى أن فريق عمل فيلم "الفيل الأزرق" بدأ تحضيرات الجزء الثالث، والذي سيواصل خلاله تقديم دور الطبيب النفسي يحيى، ولكن في هذا الجزء سيتعرض لمس من الجن، بحسب ما ذكر في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة.

موضحا: "في الجزء ده انا اللي هاكون ملبوس"، وأوضح عبد العزيز أن "الجن" الذي سكن الفنان خالد الصاوي في الجزء الأول، ثم انتقل ليسكن الفنانة هند صبري في الجزء الثاني، سينتقل إليه في الثالث لينتقل في نهاية الأحداث لكريم عبدالعزيز، ليبدأ معاناته للتخلص منه.

والفيلم من تأليف الكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.