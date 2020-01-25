فجر السعيد بعد حفل أحلام: لا يشابهها أحد في عالمنا العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصفت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، حفل المطربة أحلام في ختام موسم الرياض بأنه عالمي، مؤكدة أن الفنانة تتميز بصوت قوي ولا يشابهها أحد في عالمنا العربي.

وغرّدت فجر في حسابها على «تويتر»: «أحلام من خلال حفلتها في نهاية موسم الرياض وبالتقنية المستخدمة والشو المبهر انتقلت من فنانة عربية تتميز بصوت قوي إلى فنانة عالمية.. فلا يشابهها أحد في عالمنا العربي.. والعرض المقدم عرض عالمي».

وتابعت فجر في تغريدة أخرى عن حفل أحلام الليلة الماضية: «منو غير أحلام يغني من الساعه 10 مساء الى الساعة الثالثة صباحاً ويبقى صوتها كما هو بلا تغيير وتعب أو بحّة».