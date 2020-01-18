بعد التهديدات.. نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم يتخذان خطوة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت قضية «قتيل» فيلا الفنانة نانسي عجرم تطوراً جديداً، إذ تقدمت النجمة اللبنانية وزوجها الدكتور فادي الهاشم بشكوى ضد شخص هددهما بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن وكيل نانسي وفادي الهاشم المحامي غابي جرمانوس، أنه تقدم «بشكوى إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد المدعى عليهم وسيم زكور، صاحب صفحة زكور احمد وجيه بشار (اعصار الصحافة الثائرة) على موقع فيس بوك ويوتيوب، وكل من يظهره التحقيق، بجرم التهديد المنصوص عليه في المواد 574 و 575 و 578 عقوبات وجرائم القدح والذم المنصوص عليها في المادتين 582 و 584 عقوبات».

وأكد المحامي للوكالة أن «الفنانة عجرم ستلاحق قضائياً كل شخص يفبرك أخباراً، وينشر شائعات عنها. كما ستتم ملاحقة كل شخص تعرض لها ولعائلتها بالتهديد قضائياً».

يشار إلى أن وسيم زكور كان قد نشر فيديو، مؤخراً، يتضمن تهديداً للفنانة نانسي عجرم أو زوجها الدكتور فادي الهاشم أو إحدى بناتها، وأثار الفيديو استياء كثيرين، حتى لدى المتعاطفين مع القتيل الذي قيل إنه «اقتحم فيلا نانسي بغرض السرقة».

وشهدت القضية تطورات عدة منذ وقوعها، وادّعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، مؤخراً، على الدكتور فادي الهاشم بجرم قتل المواطن السوري محمد الموسى.