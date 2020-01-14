نانسي عجرم وزوجها مهددان بالقتل.. والجمهور للفنانة: كوني حذرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد قضية حادثة القتل التي وقعت في فيلا نانسي عجرم أبعاداً جديدة بعد أن تلقت الفنانة اللبنانية وزوجها الدكتور فادي الهاشم تهديداً مباشراً بالقتل من قبل رجل ادعى أنه من قرية القتيل.

وقال الرجل المهدد: «نحن أبناء عائلة تؤمن بالثأر ولا نتنازل عن حقنا»، وطالب الرجل نانسي أن تدفع 50 مليون ليرة سورية كتعويض لعائلة القتيل، و25 مليون ليرة لزوجته.

وأضاف المهدد الذي كشف عن وجهه في الفيديو، أنه يجب الانتقام من فادي الهاشم، سواء بقتل زوجته أو واحدة من بناته.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً، وسبب صدمة على مواقع التواصل، وطلب الجمهور من نانسي - وحتى المتعاطفون مع القتيل - أن تكون حذرة.