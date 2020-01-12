نسرين طافش.. ماذا قالت عن اختيارها بدلاً من نانسي عجرم في ذا فويس كيدز؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفت الفنانة السورية نسرين طافش أنها ستحل بدلاً من النجمة نانسي عجرم في برنامج «ذا فويس كيدز» على قناة إم بي سي، ساخرة من الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتردّد بشكل لافت خلال الساعات الماضية، أن نانسي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، والجدل المثار حول التحقيقات بمقتل الشاب السوري «الذي اقتحم منزلها في لبنان»، لن تكمل رحلتها مع «ذا فويس كيدز»، وأن نسرين طافش هي المرشحة محلها في البرنامج، بل وقطع البعض بأنه بالفعل تم التعاقد معها على ذلك.

لكن نسرين خرجت منذ قليل لتكتب على حسابها على «تويتر»: «لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس»، مضيفة: «بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة».

وكتبت نسرين في تغريدة ثانية «المهم باقي أيام قليلة على موعد عرض مسلسل #ختم_النمر .. المسلسل 45 حلقة وشخصيتي اسمها مريم.. ادعولنا بالتوفيق».

