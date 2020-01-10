17 طلقة وليس 12 في جسد «قتيل» فيلا نانسي.. والطب الشرعي: هناك أكثر من متورط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بحادث فيلا نانسي عجرم الذي راح ضحيته محمد حسن الموسى (33 عاماً) أن عدد الطلقات في جسد القتيل هو 17 رصاصة، مشيراً إلى أن أماكن توزع الرصاصات في الجسم بين الأمام والخلف وجوانب الجسد ترفع إمكانية الشك بوجود أكثر من شخص أطلقوا الرصاص على الشاب الذي تقول الرواية المتداولة إنه دخل فيلا نانسي عجرم بغرض السرقة، وأطلق عليه النار زوج الفنانة فادي الهاشم.

وكانت القاضية غادة عون قد أصدرت أمس قرارات جديدة تتضمن طلب التوسع بالتحقيق، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل، والمدعى عليه، والعمال في منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، وكذلك التحقق من موضوع إصابة نانسي عجرم زوجة المدعى عليه، والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.