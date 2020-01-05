نانسي عجرم.. ماذا قالت في 20 ثانية بعد الحادث؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في أول ظهور لها بعد واقعة اقتحام «الفيلا» الخاصة بها، ومقتل «المتهم بالسرقة»، أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن شكرها لكل من حاولوا الاطمئنان عليها، والاتصال بها، مؤكدة أنها بخير هي وعائلتها وبناتها «وهذا أهم شيء».

وبكلمات مقتضبة وصوت متهدج، قالت نانسي لقناة «إم.تي.في» اللبنانية: «أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا.. واتصلوا فيا.. أنا بخير.. أهم شي إنو عيلتي منيحا.. الاولاد أهم شي انهم مناح.. وأنا هلا ماني بصدد إني احكي.. ما بقدر أحكي هلا».

وبدت الفنانة متأثرة بشكل كبير خلال حديثها القصير الذي لم يتجاوز الـ20 ثانية، وهي وسط أفراد من عائلتها ومقربين منها.

يشار إلى أن مسلحاً حاول التسلل لمنزل نانسي بهدف السطو عليه فجر الأحد، لكنه لقي حتفه بالرصاص بعد تبادل لإطلاق النار مع زوج الفنانة، طبيب الأسنان فادي الهاشم.

وأصيبت نانسي بجروح طفيفة، وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتحفظت على الزوج على ذمة التحقيق.

