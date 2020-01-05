توقيف زوج نانسي عجرم للتأكد من حكاية السرقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر القضاء اللبناني إيقاف الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية قتله شاباً قال إنه اقتحم منزله، في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي، حتى يتم التأكد من مصداقية رواية فادي أن الشاب كان يحاول سرقة البيت، إذ تبادل معه إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل الشاب. ولم يكشف القضاء مدة التوقيف.

وانتشرت روايات عدة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صورة للشاب القتيل الذي حاول سرقة فيلا الفنانة اللبنانية، بالإضافة إلى صورة لنانسي عجرم، تبرز إصابة في قدمها اليسرى خلال ما وصفت بـ«المعركة».

كما نشرت إحدى القنوات اللبنانية فيديو، قالت إنه «حصري لاقتحام لص منزل الفنانة نانسي عجرم ومصرعه على يد زوجها بعد تبادل لإطلاق النار».

وذكرت مصادر قريبة من التحقيق أن «إطلاق الهاشم النار حصل بعدما اقتحم اللص غرفة بنات نانسي عجرم».