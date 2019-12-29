أصالة حافية القدمين على المسرح مجدداً: «متلّ ما بدّكم عيشوا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحيت النجمة أصالة، الليلة قبل الماضية، حفلاً في أرض المعارض بالكويت، بمشاركة الفنان مطرف المطرف.



وقدمت المطربة السورية خلال الحفل الذي قدمته الإعلامية والفنانة حليمة بولند، ونظم تحت عنوان: «ليلة من العمر 5»، باقة من أغانيها القديمة والجديدة.



واضطرت أصالة إلى تكملة السهرة الكويتية حافية القدمين، كما صنعت من قبل في بعض حفلاتها.



وكتب الفنانة مفسّرة ذلك على حسابها على تويتر: «لمّ أستطع في حفلي الأخير بالحبيبة الكويت، أنّ أختصر فقرتي بسبب دوار بسيط ، يزول إنّ خلعت ما بقدمي، فقرّرت أنّ أفعل ذلك على المسرح، لأُكمل فقرتي وأختتمّ حفلات هذا العامّ بما يُرضيني».



وأضافت «ما فعلته سأكرّره بجميع حفلاتي، وكلّ سنه وأنتوا على راحتكم ومتلّ ما بدّكم عيشوا».