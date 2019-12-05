نسرين طافش ليست السبب.. طلاق أصالة والعريان أكيد

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أكدت مصادر صحافية براءة الفنانة نسرين طافش من شائعة علاقتها بالمخرج طارق العريان زوج الفنانة أصالة نصري. وأعلن الإعلامي المصري تامر أمين طلاق أصالة من زوجها طارق العريان بشكل رسمي بعد أيام من الشد والجذب.

وقالت مصادر صحافية مصرية إن أصالة اكتشفت أن زوجها بصدد الزواج من فنانة شابة ظهرت كضيفة شرف في فيلم (ودلا رزق 2) الذي أخرجه زوجها طارق العريان ، ما استدعى طلبها الطلاق.

وأعلن الإعلامي المصري المقرب من الفنانين تامر أمين انفصال أصالة بشكل رسمي عن زوجها طارق العريان.

وقال "أمين" عبر برنامج "آخر النهار" : نعم أصالة انفصلت عن زوجها طارق العريان، ونتمنى أن يعودا سويا إذا كانت هناك مساعي للحل ، أما إذا لم يكن هناك خير في عودتهما لبعض فنتمنى التوفيق لكل شخص منهما في حياته.

وأشار موقع "صدى البلد" المصري إلى أن مصادر مقربة نفت تماما صحة ارتباط العريان بـ"نسرين" بأي شكل.

وكانت أصالة حذفت كل صور زوجها ووالد ابنيها (علي، وآدم)، من على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تكتفِ أصالة بحذف صور زوجها، بل دأبت - خلال الأيام الماضية - على نشر تغريدات وعبارات تعبر عن حزنها الشديد، مثل: "يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألماً، وأفيض أملاً".

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عامًا وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم، وكان آخر ظهور لأصالة مع طارق العريان، كان خلال افتتاح فيلم "ولاد رزق 2"، الذي شاركت في إنتاجه، وكضيفة شرف، وغنت الشارة الترويجية له أيضًا.