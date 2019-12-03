وفاة المطرب شعبان عبدالرحيم تتصدر "غوغل"

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تصدرت وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم، تريند البحث على موقع "غوغل" في مصر، اليوم الثلاثاء، فيما ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن المطرب الراحل سيجرى دفن جثمانه في مسقط رأسه بقرية "ميت حلفا" بمحافظة القليوبية.

ولد شعبان عبدالرحيم في حي الشرابية بمحافظة القاهرة، واسمه الحقيقي "قاسم"، ولكنه اختار اسم "شعبان" ليكون اسماً فنياً له، واشتهر به لاحقاً بالإضافة إلى اسم "شبعولا"، وقبل دخوله عالم الفن، كان يعمل في مهنة "كي الملابس" ويغني وسط معارفه، وبعد ذلك بدأ الغناء في الأفراح والمناسبات ومنها إلى سوق شرائط الكاسيت، وحققت أغنيته "أحمد حلمي اتجوز عايدة" نجاحاً كبيراً في الأوساط الشعبية، ومن أشهر أغانيه أيضاً "أنا بكره إسرائيل" التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.

شارك شعبان عبدالرحيم في العديد من الأعمال الفنية، ومن بينها أفلام "فلاح في الكونجرس" و"مواطن ومخبر وحرامي"، و"أشرف حرامي"، و"رشة جريئة" و"عفاريت الأسفلت"، أما المسلسلات فمنها: "صايعين ضايعين"، و"بيت العيلة"، و"راسين في الحلال"، و"تامر وشوقية"، و"طاش ما طاش".

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