جيتار «عمر وسلمى» ومقتنيات تامر حسني في مزاد لأجل الخير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مارينا مول أبوظبي في العاصمة الإماراتية، النجم المصري تامر حسني، يوم الجمعة المقبل، خلال حفل سيختتم به المول سلسلة من الفعاليات التي نظمها لزواره على مدار «عام التسامح».

ويشارك تامر حسني بمعرض خيري خاص لمقتنياته من أشهر أعماله الفنية، ومزاد خيري سيخصص ريعه لخدمة الطفولة في جميع أنحاء العالم العربي؛ إذ تبرع النجم المصري بعدد من مقتنياته، ومن بينها الجيتار الذي استخدمه في فيلم «عمر وسلمى» في أغنية تليفوني، وسترة الضابط من فيلمه الأخير «البدلة».

علاوة على ملابس من بقية أفلامه وبرنامج «ذا فويس» وأشهر حفلاته، علاوة على البدلة الشهيرة الذي ارتداها اثناء تتويجه كأول عربي ببصمة هوليوود.

وسيسعى الحدث إلى ترشيح تامر حسني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكثر فنان مؤثر وملهم.