بعد صابرين.. شهيرة تخلع الحجاب وتظهر بـ«الجينز»

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد قرار الفنانة صابرين خلع الحجاب، أخيراً، وتصدّرها مواقع التواصل الاجتماعي، فجّرت الفنانة المعتزلة شهيرة مفاجأة جديدة بظهورها - هي الأخرى - دون حجاب، وبإطلالة شبابية ارتدت فيها بذلة جينز، وظهرت دون غطاء رأس، وقد صبغت شعرها بالكامل باللون الأصفر.

وتداولت بعض مواقع التواصل صورة شهيرة الجديدة التي يقال إنها التقطت لها وهي بصحبة شابة. وانهالت التعليقات الناقدة للفنانة، إذ طالبها البعض بالعودة لحجابها احتراماً لسنّها ولزوجها الفنان محمود ياسين الذي يمر بأزمة صحية منذ سنوات.

ولم تعلق شهيرة على الانتقادات، ولم تعلن تراجعها عن موقفها هذه المرة، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تخلع فيها الحجاب وتنشر صوراً لها من دونه، إذ فعلتها من قبل وكانت بصحبة النجمة سهير رمزي التي تخلت عن الحجاب أيضاً، ونشر لهما مصمم الأزياء هاني البحيري صورة دون حجاب، لكن شهيرة عادت

واعتذرت بحجة أن البحيري نشر الصورة لهما أثناء تجمع نسائي، ولم تقصد خلع غطاء الرأس، ثم عادت وارتدته مرة أخرى، واعتذرت قائلة: «عدت للحجاب منعاً للفتنة».

بينما أصرّت سهير رمزي على موقفها، مضيفة أنها خلعت الحجاب بإرادتها «أنا حرة في قراري وليس لأي شخص سلطان على قراراتي التي اتخذتها بناءً على قناعة تامة».

وبينما هاجمت معظم التعليقات على مواقع التواصل الفنانة شهيرة بسبب صورتها الأخيرة؛ أشاد البعض بإطلالتها ووصفوها بأنها عادت للوراء 20 عاماً، فيما أشار فريق ثالث إلى أن شهيرة لا يتحتم عليها الحجاب لأنها تعدت سن الشباب، ولا يمثل ظهورها من دونه أي فتنة.

يشار إلى أن شهيرة كانت قد اعتزلت الفن، وارتدت الحجاب كاملاً منذ سنوات طويلة وتفرّغت لحياتها الأسرية، ثم عادت وخففته وارتدت غطاء صغيراً للرأس يظهر بعض شعرها الأمامي، قبل الصورة الأخيرة و«البذلة الجينز».