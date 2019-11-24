محمد رمضان يفوز بجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

فاز الفنان محمد رمضان بجائزة المغني الأكثر جماهيرية فى إفريقيا، بعد مشاركته في حفل afrimawards الذي أقيم في نيجيريا مؤخراً، وهو حدث موسيقي ينظم بهدف الترويج للموسيقي الإفريقية والثقافة في هذه المنطقة بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

وكتب رمضان على حسابه على «إنستغرام»: «مبروك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا».

وكان الفنان المصري قد سافر إلى نيجيريا للمشاركة في الحفل بوصفه مطرباً مصرياً إفريقياً يقدم نوعاً خاصاً من الموسيقى

وشارك الفنان المصري ببعض أغنياته الأخيرة، مثل مافيا والملك وفيروس ونمبر ون،

وتأتي رحلة رمضان لنيجيريا بعد إحيائه حفلاً في موسم الرياض الغنائي بالسعودية.

يذكر أن محمد رمضان يستعد للمنافسة في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد بعنوان «البرنس» مع غادة عادل ومي عمر وروجينا وإيمان العاصي وإدوارد وإخراج محمد سامي.