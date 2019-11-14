فجر السعيد تنشر صورة صادمة لها بصحبة أحلام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجمهور بنشرها صورة صادمة لها ظهرت فيها وهي في حالة غيبوبة، وكان بجوارها صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام.

وأرفقت فجر السعيد تعليقا مصاحبا للصورة التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، قالت فيه: "في لحظه غيبوبه لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج".

وأضافت: "كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام.. يحيي العظام وهي رميم".

وكانت الإعلامية الكويتية قد عانت أخيرا أزمة صحية خطيرة هددت حياتها، و قالت إن العملية، التي خضعت لها ليست سهلة، وأنها استمرت لمدة 8 ساعات في مستشفى في فرنسا.

ولفتت إلى أن الطبيب الخاص بها، قال إن العملية الأولى كانت لإنقاذ حياتها فقط، لأن وضعها الصحي حينها كان سيئا للغاية، مشيرا إلى أنها "كانت مصابة بغرغرينا في الأمعاء وتسمم في الدم وجرثومة، لافتة إلى أنه أجراها على مسئوليته على الرغم من خطورتها".

واتهمت فجر السعيد، الدكتور الذي اجرى لها العملية الأولى بأنه السبب في انهيار حياتها.